John Travolta: Wie siehst du denn aus?

John Travolta spielt den Mafioso John Gotti (© Getty Images)

John Travolta wurde in einem außergewöhnlichen Look in New York City gesichtet. Doch der Schauspieler trägt dieses Gangster-Outfit nicht privat, sondern für seinen neuesten Film, in dem er die Hauptrolle eines Mafioso spielt.

Ein teurer Anzug, zurückgegelte graue Haare, ein dicker goldener Ring am kleinen Finger und die Hände zum Boxkampf bereit: In diesem Aufzug wurde Schauspieler John Travolta (63) in den Straßen von New York City gesichtet. Doch das ist glücklicherweise nicht der neue Style des 63-Jährigen, sondern nur die Kostümierung für seine neueste Rolle im Biopic „The Life and Death of John Gotti“.

John Travolta: Er spielt einen Mafioso

John Travolta spielt den Mafioso John Gotti (†61), der nach Al Capone (†48) zum bekanntesten Mitglied der amerikanischen Cosa Nostra, einem Zweig der italienischen Mafia, wurde. Dieser trug in der Öffentlichkeit immer maßgeschneiderte Anzüge und war in den Medien omnipräsent. Die Biographie „The Life and Death of John Gotti“ thematisiert nicht nur den Drogenhandel, sondern auch das Leben des Mafioso und seiner Gefolgschaft. Wann der Film Premiere feiert, ist noch nicht bekannt. Eins ist aber sicher: Das Outfit lässt John ganz genau so aussehen, wie man sich einen Mafioso vorstellt!