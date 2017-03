Joey Kelly: Frau, Geschwister, „No Limits“ – Der Faktencheck

Joey Kelly und seine Frau Tanja (© Spöttel Picture / imago)

Joey Kelly hat einen eisernen Willen. Dies bewies der Extremsportler schon in einigen TV-Shows und auch diesmal will er bei „Schlag den Star“ gegen Alexander Klaws gewinnen. Wie er es schafft neben seiner Familie auch noch eine sportliche Herausforderung nach der anderen anzugehen, verrät er in seinem Vortrag „No Limits“. Einen kleinen Überblick über Joey Kelly bekommt ihr schon einmal hier.

Joey Kelly (44) wurde mit seiner Familie, der Kelly Family, weltbekannt. Als Musikergruppe feierten sie große Erfolge und die Fans freuen sich schon auf das große Comeback. Doch die Musik ist nicht die einzige Leidenschaft des 44-Jährigen. Sein Leben ist der Extremsport. Als Sportler stellte er sogar schon einige Rekorde auf und will sein Talent nun ein weiteres Mal bei „Schlag den Star“ unter Beweis stellen. Unterstützung findet er dabei bei seiner Frau Tanja.

Mit dieser ist Joey Kelly seit 2005 verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder, mit denen sie in Deutschland leben. Das Leben einer Großfamilie kennt Joey Kelly dabei sehr gut. Er selbst hat neben seinen sieben Geschwistern, noch vier Halbgeschwister, mit denen er in seiner Kindheit und Jugend als Musiker unterwegs war. Dabei stand Joey Kelly nicht nur auf der Bühne, sondern organisierte auch die Auftritte, war Tourmanager und zehn Jahre lange Geschäftsführer des Familienunternehmens.

Wie er dies bewältigen konnte und nebenbei als Extremsportler zahlreiche Wettkämpfe, unter anderem 49 Marathons, 13 Ironmans, über 10 Wüsten-Ultra-Läufe und über 100 Halbmarathons/Triathlons, meistern konnte, erläutert Joey Kelly in seinen Vorträgen. Unter dem Namen „No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel“ teilt er seine Erfahrungen und spricht über seinen Lebensweg als Unternehmer und Ausdauersportler und zeigt, wie man seine Ziele erreichen kann.

Bleibt abzuwarten, ob Joey Kelly auch heute sein Ziel erreichen kann und den Seig bei „Schlag den Star“ ein zweites Mal holen kann.