Joely Fisher schreibt emotionalen Abschiedsbrief an ihre Halbschwester Carrie Fisher (†60)

Joely Fisher trauert um Halbschwester Carrie (© Getty Images)

Weltbekannt wurde Carrie Fisher durch ihre Rolle der „Prinzessin Leia“ in „Star Wars“. Nun verstarb sie wenige Tage nach Weihnachten an den Folgen eines Herzinfarkts. In einem rührenden Brief nimmt ihre Halbschwester Joely Fisher nun Abschied.

„Ihr alle habt ‚Prinzessin Leia‘ verloren. Ich habe meine Heldin, meine Mentorin und mein Vorbild verloren!“, schreibt Joely Fisher (49) in einer Gast-Kolumne des „Hollywood Reporter“ über den plötzlichen Tod ihrer Halbschwester Carrie Fisher (†60), der sie offensichtlich schwer mitnimmt. „Wir haben uns versprochen, Weihnachten zusammen zu verbringen. Dieses Versprechen haben wir gehalten, auch wenn es anders war, als wir es uns vorgestellt haben“, schreibt Joely weiter.

Die Halbschwestern hätten sich am Abend bevor Carrie starb stundenlang SMS geschrieben und Bilder geschickt, über ihre Kindheit und die Liebe gesprochen: „Sie war in London und ich in Laguna Beach. Aber auch via SMS und über Ozeane hinweg konnten wir die Stimme der anderen hören.“ Joely findet auch Worte für Carries Tochter, „Scream Queens“-Schauspielerin Billie Lourd (24). „Sie ist klug und so gefühlvoll. Meine Schwester Tricia Leigh und ich werden für sie da sein, wann immer sie uns braucht“, verspricht sie. Auch wenn es für die Familie jetzt erst einmal schwer wird, will Joely stark sein: „Ich wünsche sie mir zurück, aber ich weiß, dass das nicht möglich ist. Ich werde weiter machen.“