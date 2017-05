Jodie Foster: So glücklich ist sie mit ihrer Ehefrau Alexandra Hedison

Jodie Foster und Alexandra Hedison sind seit 2014 verheiratet (© Getty Images)

Jodie Foster hat mit Ehefrau Alexandra Hedison die ganz große Liebe gefunden. 2014 gaben sich die zwei Frauen das Jawort und sind seitdem glücklich miteinander. Details über ihre Beziehung behalten sie dabei allerdings lieber für sich.

Beruflich hat Jodie Foster (54) schon unglaublich viel erreicht. So gewann sie unter anderem 1989 den Oscar für ihre Darstellung im Film „Angeklagt“. 1992 erhielt sie für „Das Schweigen der Lämmer“ erneut den begehrten Filmpreis. Aber nicht nur auf ihre Karriere kann Jodie stolz sein, auch privat hat sie viel erreicht. Seit 2013 sind sie und Fotografin Alexandra Hedison (47) ein Paar. Bereits im April 2014 gaben sie sich das Jawort und sind anscheinend immer noch sehr glücklich zusammen.

Vor ihrer Beziehung mit Jodie Foster war Hedison mit einer anderen Hollywood-Größe liiert. Von 2000 bis 2004 führte Alexandra mit der Komikerin Ellen DeGeneres (59) eine Beziehung. Foster war zuvor von 1992 bis 2008 mit der Filmproduzentin Cydney Bernard (64) zusammen, mit der sie zwei Söhne hat. Charles wurde 1998 geboren und drei Jahre später kam Christopher zur Welt. Obwohl Jodie und Alexandra ab und an zusammen zu Events erscheinen, verraten sie so gut wie nichts über ihre Liebe und genießen sie lieber ganz still und privat.