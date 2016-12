Jochen Schweizer: „Ich werde meinen Söhnen die Surf-Flatrate schenken!“

Jochen Schweizer (© APress / imago)

Jochen Schweizer ist der abenteuerlustigste Unternehmer Deutschlands. Dies bewies er spätestens nach seinem 1000 Meter tiefen Weltrekord-Sprung aus einem Helikopter in über 2500 Metern Höhe im Jahr 1997. Mit seinen Erlebnisgutscheinen revolutionierte er dann den internationalen Markt – doch das ist ihm nicht genug.

Jochen Schweizer (59) war schon immer ein Vorreiter, der Ideen erschuf. Sein neuestes Projekt: Eine Arena, in der man nicht nur Fliegen, sondern auch Surfen, Klettern und natürlich Essen kann! „Wir bieten fünf verschiedene Erlebnisse, darunter die Jochen Schweizer citywave: eine stehende Surfwelle, die dadurch entsteht, dass fließendes Wasser auf stehendes Wasser trifft. So hat sie eine echte Wassertiefe und es ist möglich, auf klassischen Waveboards mit Finnen zu surfen“, berichtet der Unternehmer im Interview mit „Promipool“.

Die citywave soll Menschen ermöglichen, Wellenreiten zu erlernen, was in einem kurzen Surfurlaub kaum möglich ist. Um die Welle zu reiten, braucht es damit weder einen Strand noch ein Meer. Mit Hilfe erfahrener Surflehrer vor Ort ermöglicht Jochen Schweizer jedem, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, das Wellenreiten zu lernen und dauerhaft zu trainieren: „Auf dieser Welle können alle Menschen ab acht Jahren Surfen lernen, denn sie ist je nach Können regulierbar. Die Welle wird während der Öffnungszeiten rund um die Uhr laufen, für Anfänger kann sie nur 30 cm hoch eingestellt werden und überdies mit einer quer über das Becken eingehängten Lernstange kombiniert werden, an der sich Anfänger zunächst festhalten können und für Könner kann sie stufenlos bis zu 1,4 Meter hoch werden.“

Neben der Surfwelle gibt es einen vertikal stehenden Windkanal, der es jedem ab vier Jahren kinderleicht ermöglicht, im freien Raum zu schweben. „Damit erfüllen wir den Urtraum des Menschen: Das Fliegen mit nichts als dem eigenen Körper, auch Bodyflying genannt!“, freut sich der leidenschaftliche Sportler.

In seinen Augen flackert die Vorfreude auf seine besondere Arena: „Aus dem Weltall via Google Maps betrachtet, hat das Gebäude Form eines liegenden Propellers. Diese Landmark-Architektur repräsentiert einen Kernwert unserer Marke: Dynamik. Der Propeller steht sowohl für Aquadynamik als auch für Aerodynamik, in der Arena verbinden wir beides.“ Die Jochen Schweizer Arena ist das weltweit einzigartige Konzept eines Areals, das kostenlos besucht werden kann, um anderen bei ihren Erlebnissen zuzusehen, selbst zu erleben und dabei kulinarisch zu genießen.

Denn auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Schweizer schwärmt besonders für den großen Erlebnis-Gastronomiebereich, in dem sich die Abenteuerlustigen stärken können. Am 4. März 2017 soll die Arena eröffnet werden und viele weitere Überraschungen bieten. Einen Outdoor-Bereich, inklusive Hochseilklettergarten, Flying Fox und Team Mission Parcours zum Beispiel, der sich nicht nur für Privat- sondern auch für Firmenkunden perfekt eignet.

Besonders zu Weihnachten sind die Erlebnisse des Unternehmers ein Renner. Für seine Kinder hat er schon konkrete Pläne zum diesjährigen Weihnachtsfest: „Ich werde meinen Söhnen die Surf-Flatrate schenken!“