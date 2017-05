Joachim Llambi: Diesen Beruf hat er eigentlich gelernt

Joachim Llambi (© Getty Images)

Bei „Let’s Dance“ bewertet Joachim Llambi als Juror mit strengem Blick die Tanz-Performances der Stars. Er selbst entdeckte seine Leidenschaft fürs Tanzparkett sehr früh und tanzt, seitdem er 16 Jahre alt ist. Doch eigentlich war der heute 52–Jährige lange in einem ganzen anderen Beruf tätig, den man Joachim gar nicht zugetraut hätte.

Seit dem Jahr 2006 sitzt Tänzer Joachim Llambi (52) bei der Show „Let's Dance“ in der Jury. Seine Kommentare sind gefürchtet, denn sein Urteil ist unerbittlich und an seiner Kritik kommt keiner vorbei. Doch auch wenn Joachim schon im Teenie-Alter zu tanzen anfing – zum Beruf wollte der Juror seine Leidenschaft zuerst gar nicht machen.

Nach seinem Abitur, das Joachim in Duisburg absolvierte, begann der damals erst 20–Jährige eine Ausbildung als Bankkaufmann in der Sparkasse in Duisburg. Joachim gefiel seine Arbeit gut, aber ganz besonders interessierte er sich damals für die Börse. Deswegen ging er Ende der Achtziger als Aktienmakler an die Düsseldorfer Börse und im Jahr 1997 als Börsenmakler an die Frankfurter Börse.

Tanzen ist für Joachim das wichtigste

Parallel zu seinem Beruf stieg er auch in die Tanzbranche ein. Während er anfangs nur als Amateur tanzte, wechselte er schon im Jahr 1989 zu den Profi-Tänzern und nahm sogar an Welt- und Europameisterschaften teil. Seit 2006 ist der kritische Joachim nun auch fester Bestandteil der beliebten TV-Show „Let’s Dance“. Außerdem moderiert er seit dem Jahr 2016 „Jeopardy!“ auf RTLplus. Seine Arbeit als Börsenmakler gab der 52-Jährige erst im Jahr 2012 völlig auf.