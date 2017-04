Joachim Llambi: Das ist seine schöne Frau Ilona

Joachim Llambis Frau ist eine blonde Schönheit (© Getty Images)

Auf dem Jurysessel von „Let’s Dance“ gibt sich Profitänzer Joachim Llambi knallhart und super streng. Doch es gibt eine Frau im Leben des 52–Jährigen, die sein Herz zum Schmelzen bringt und ihm ein verliebtes Lächeln auf die Lippen zaubert: Ehefrau Ilona. Mit ihr ist Joachim seit ganzen 14 Jahren unglaublich glücklich.

Bei „Let’s Dance“ sitzt der ehemalige Turniertänzer Joachim Llambi (52) neben Motsi Mabuse (36) und Jorge Gonzalez (49) in der Jury und entscheidet, wer den richtigen Hüftschwung drauf hat und wer auf dem Tanzparkett fehl am Platz ist. Zuhause wartet auf den 52-Jährigen seine Ehefrau Ilona Llambi, die ihn glücklich macht und ihn in allem, was er tut, unterstützt.

Bei ihren gemeinsamen Auftritten auf den roten Teppichen geben Joachim und Ilona ein richtiges Traumpaar ab. Ilona hat eine super Figur, ein hübsches Gesicht und eine beneidenswerte blonde Mähne. Durch ihr sympathisches Lächeln und ihre tolle Ausstrahlung wirkt sie einfach umwerfend. Der elegante Joachim und seine hübsche Ilona scheinen perfekt zusammen zu passen.

Joachim und Ilona Llambi sind seit 12 Jahren verheiratet

Seit 14 Jahren sind Ilona und Joachim ein Herz und eine Seele. Kennengelernt hat der Tänzer und „Let’s Dance“-Juror seine Frau im Jahr 2003. Zwei Jahre später gaben sich der 52-Jährige und seine Ilona das Jawort und haben seitdem ihre Liebe mit zwei süßen Töchtern gekrönt. Wenn Joachim aufgrund von „Let’s Dance“ gerade total eingespannt ist, kümmert sich Ilona um den Nachwuchs und den Haushalt. Doch bei der Erziehung ist erstaunlicherweise Ilona diejenige, die öfter mal hart durchgreift. Gegenüber RTL meinte sie: „Es ist tatsächlich so, dass ich die Strengere bin. Da ist der Papa manchmal der beliebtere, weil er mehr zulässt.“

Joachim hat in seiner Ilona definitiv seine Traumfrau gefunden. Auch Motsi Mabuse findet, dass die beiden ein echt süßes Paar sind. Zu RTL sagte sie einmal: „Sie ist ruhig, er ist Showman.“ Und auch die attraktive Ilona könnte sich keinen besseren Mann an ihrer Seite vorstellen und schwärmte gegenüber RTL: „Er hat einfach alles, was mir gefällt. Er ist sehr stark und ich kann mich bei ihm an den Schultern anlehnen.“