Jessica Ginkel und Daniel Fehlow strahlend schön auf dem roten Teppich

Jessica Ginkel und Daniel Fehlow sind seit 2012 ein Paar (© Getty Images)

Daniel Fehlow und Jessica Ginkel sind seit fünf Jahren ein Paar und sogar Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Die „Der Lehrer“-Darstellerin und der GZSZ-Star hielten ihre Beziehung lange privat, jetzt zeigten sich die beiden aber wie frisch verliebt auf dem roten Teppich.

Eine Liebesgeschichte wie aus dem Film: 2006 lernten sich Daniel Fehlow (41) und Jessica Ginkel (36) am Set von GZSZ kennen, 2012 wurden die ehemaligen Schauspielkollegen ein Paar und 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt.

Lange hielten sie ihre Beziehung privat – und das nicht einmal absichtlich! „Wir haben das nicht geheimgehalten, es hat uns keiner danach gefragt. Wir sind nicht die Leute, die raus rennen und alles erzählen“, erzählte Daniel im Interview mit „Bunte“. Im November vergangenen Jahres zeigte sich das glückliche Paar auf dem roten Teppich des Take Off Awards, einer Preisverleihung für Bildung und Menschlichkeit, und wirkte dabei verliebt wie am ersten Tag.

Jessica Ginkel und Daniel Fehlow sind auch beruflich erfolgreich

Während Jessica 2009 bei GZSZ aufhörte und seit 2013 die Lehrerin und stellvertretende Rektorin „Karin Noske“ in der Comedy-Serie „Der Lehrer“ verkörpert, ist Daniel alias „Leon Moreno“ noch immer Bestandteil des GZSZ-Casts und die Synchronstimme von Hollywood-Stars wie Channing Tatum (37) und James Franco (38).

Seit Anfang Januar wird die fünfte Staffel „Der Lehrer“ ausgestrahlt, in der Jessica wieder als „Karin“ zu sehen ist.