Jeremy Renner: Freundin, Größe, Instagram – Der Schauspieler im Faktencheck

Jeremy Renner bei der Premiere seines aktuellen Films "Arrival" (© Getty Images)

Jeremy Renner kennt man vor allem durch sein Mitwirken bei den Marvels „Avengers“-Filmen. Doch der Schauspieler kann auch auf zahlreiche weitere erfolgreiche Filme zurückblicken, die er in den letzten Jahren drehte. Doch wusstet ihr, dass der „Hänsel und Gretel“-Star auch eine kleine Tochter hat, die er stolz auf seinem Instagram-Profil zeigt?

Die Marvels „The Avengers“-Filme feierte große Erfolge ein. Mit von der Partie ist auch Jeremy Renner (45). Der Schauspieler mit deutschen und irischen Wurzeln mimt in den Filmen den Bogenschützen „Hawkeye“ und war in allen drei Teilen zu sehen. Doch schon zuvor feierte Jeremy Renner mit seinen Filmen große Erfolge und wurde schon zweimal für einen Oscar nominiert.

Seine erste Nominierung erhielt der 1,78 Meter große Schauspieler 2010 für seine Rolle in „Tödliches Kommando: The Hurt Locker“. Nur ein Jahr später folgte die zweite Nominierung für „The Town – Stadt ohne Gnade“. 2012 übernahm er sogar - nach Matt Damon (46) - eine Rolle in dem vierten Bourne-Film, „Das Bourne Vermächtnis“ und auch in der Märchenverfilmung „Hänsel und Gretel“ ist Jeremy Renner als „Hänsel“ zu sehen.

Einblicke in seinen Job und sein Privatleben gibt der Schauspieler seinen Fans auf seinem Instagram-Account. Dort teilt er nicht nur Bilder von Veranstaltungen, sondern vor allem von seiner süßen Tochter Ava Berlin (3) findet man viele Fotos. Ava stammt aus der Ehe mit Sonni Pacheco, mit der Jeremy Renner 10 Monate verheiratet war. Die Scheidung der beiden und der Sorgerechtsstreit um Tochter Ava war von einem Rosenkrieg und sogar Erpressung geprägt. Ob der attraktive Schauspieler momentan vergeben ist, ist nicht bekannt.

