Jeremy Pascal Wollnys Freundin: So kommt sie bei den Fans an

„Wollny“-Spross Jeremy Pascal ist glücklich mit seiner Freundin Sophie - auch die Fans sind begeistert (© Jeremy Pascal Wollny / Facebook)

Jeremy Pascal Wollny schwebt momentan mit seiner Freundin Sophie auf Wolke sieben. Auch bei den Fans des Wollny-Sprosses kommt die Frau an seiner Seite gut an.

Für „Die Wollnys“-Spross Jeremy Pascal Wollny läuft momentan in Sachen Liebe alles wie am Schnürchen. Im Herbst 2016 bestätigte der Verliebte, dass er und seine alte Liebe Sophie wieder zueinander gefunden haben. Mit einer süßen Botschaft, die er unter ein Facebook-Foto mit seiner Freundin postete, erklärte er seine Liebe zu Sophia. „Das große Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden. Ich liebe dich mein Schatz.“

Jeremy Pascal Wollny: Seine Fans lieben seine Freundin Sophie

Die Kommentare unter den gemeinsamen Facebook-Fotos des Paares zeigen außerdem, dass auch die Fans des Muskelpakets ganz begeistert sind von Sophie. „Ist ein sehr hübsches Mädchen“, erklärt ein Fan beispielsweise. Aber auch zusammen überzeugen Jeremy Pascal und Sophie die Followerschaft des Sportbegeisterten scheinbar: „Ihr seid ein super Paar, weiterhin alles Gute für euch.“ Mit über 500 Likes für ein Foto der beiden kommt das verliebte Paar insgesamt sehr gut bei den Fans von Jeremy Pascal an.

Den Glückwünschen der Fans können wir uns also nur anschließen und hoffen, dass die beiden Verliebten weiterhin so glücklich strahlen wie bisher.