Jens Büchner: Erste Worte nach dem Dschungel-Aus

Jens Büchner (© Ruprecht Stempell / RTL)

Jens Büchner musste das Dschungelcamp verlassen. An Tag 13 traf es den Mallorca-Auswanderer und er musste seine sieben Sachen packen. Nach dem Ausscheiden blickte er nochmal auf seine Zeit zurück.

An Tag 13 des Dschungelcamps traf es Jens Büchner (47). Der Mallorca-Star musste das Camp verlassen und kehrt wieder in die Zivilisation zurück. Gerne wäre er natürlich bis zum Ende drin geblieben, dennoch ist er sehr stolz auf sich und seine Leistung. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Camp, aber ich bin mega stolz auf mich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange drin bleiben darf“, sagt er im RTL-Interview.

Neidisch ist Jens auf die verbleibenden Camper allerdings nicht: „Ich gönne allen, die noch drin sind, die Krone. Es sind alles wunderbare Menschen, es war eine Wahnsinns-Erfahrung für mich. Das geilste Abenteuer meines Lebens und ich habe ja schon ein paar durch.“ Abschließend fasst er seine Zeit im Dschungel noch so zusammen: „Auch, wenn ich nicht gewonnen hab, ist es für mich ein Gewinn. Ich hoffe, draußen sieht man, ganz so scheiße ist der Arsch doch nicht.“