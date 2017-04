Jenny Frankhauser: Daniela Katzenbergers Schwester überrascht mit neuem Style

Jennifer Frankhauser überrascht mit neuem Style (© Jennifer Frankhauser / Facebook)

Jenny Frankhauser kennt man wie ihre berühmte Schwester, Daniela Katzenberger, als knallige Blondine, die gerne zu bunten Farben und Glitzer greift. Doch von diesem Look hat sie sich nun verabschiedet und begeistert ihre Fans mit einem ganz neuen Style.

Wow, was für ein Look! Jennifer Frankhauser (23) hat sich von ihren blonden Haaren verabschiedet und trägt diese seit einiger Zeit in einem modernen Grau. Doch auch ihr Make-up hat die Schwester von Daniela Katzenberger (30) dem Look angepasst und sieht damit einfach super aus. Die dunklen Lippen und ihre tollen, langen Wimpern lassen Jennys blaue Augen dabei richtig strahlen.

Doch nicht nur die Haare haben bei Jenny einen Wandel durchgemacht. Seit längerem trainiert sie nun schon fleißig an ihrem Körper und kann schon eine tolle Body-Veränderung aufweisen. Der neue Look steht Jenny dabei super und auch ihre Fans sind davon richtig begeistert.