Jenny Frankenhauser trauert um Manager Volker Michael Gruber

Jennifer Frankhauser und ihr Manager Volker (†) (© Jennifer Frankhauser / Instagram)

Jennifer Frankhauser ist noch immer in tiefer Trauer über den unerwarteten Tod ihres Vaters. Nun muss sie einen weiteren Schicksalsschlag verkraften. Ihr Manager Volker ist ebenfalls verstorben.

Besonders schwere Zeiten für Jennifer Frankhauser (24). Anfang Mai ist ihr Vater ganz plötzlich verstorben, woraufhin sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzog und all ihre Termine für den Mai absagte. Nun hat das Schicksal erneut zugeschlagen. Jennys Manager Volker Michael Gruber ist tot.

Auf Instagram schreibt die Halbschwester von Daniela Katzenberger (30): „Du hast an mich geglaubt, hast mir alles ermöglicht und hast stets hinter mir gestanden. Ich danke dir für alles!!!! Ich kann es einfach nicht glauben. Ich habe keine Worte. mir fehlt die Kraft. Ich bin am Ende. An meinen lieben Manager Volker.“ Und weiter schreibt Jenny, die sich zuletzt auch als Sängerin einen Namen gemacht hatte: „Ruhe in Frieden und hab eine schöne Zeit mit meinem Papa, bis wir uns alle wiedersehen.“