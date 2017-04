Jennifer Lawrence: Das müsst ihr über ihren Freund Darren Aronofsky wissen

Darren Aronofsky und Jennifer Lawrence (© Getty Images/ Imago @ilmages / other)

Schauspielerin Jennifer Lawrence soll bis über beide Ohren verliebt sein. Am Set ihres neuen Films hat sie ihr Herz anscheinend an den Regisseur Darren Aronofsky verloren. Dass Darren ganze 21 Jahre älter als die hübsche 26–Jährige ist, scheint den „Tribute von Panem“-Star nicht zu stören. Wir verraten euch die wichtigsten Fakten über Jennifers neuen Freund.

Jennifer Lawrence (26) hat wieder einen Mann an ihrer Seite. Nach ihrer langjährigen On-Off-Beziehung mit Schauspieler Nicholas Hoult (27), die 2014 zerbrach, hatte sie ihr Single-Leben genossen. Nicholas hatte sie am Set von „X-Men“ kennengelernt – nun hat sich die hübsche Schauspielerin wieder am Set verliebt. Doch dieses Mal ist ihr Auserwählter der Regisseur Darren Aronofsky (48).

Der Regisseur stammt aus New York und studierte an der Harvard University Anthropologie, Film und Animation. Danach begann er als Regisseur zu arbeiten - einer seiner ersten Filme war der Thriller „Pi“, der beim Sundance Film Festival mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet wurde. Andere Filmprojekte von Darren waren „Requiem for a Dream“ und der Psychothriller „Black Swan“, der ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte.

Darren hat einen Sohn

Der 48-Jährige hat sogar ein eigenes filmisches Markenzeichen, das sich Hip-Hop-Montage nennt. Bei dieser Filmtechnik werden viele Bilder im Zeitraffer gezeigt, dazu werden Soundeffekte zusammengeschnitten, um so tranceartige und rauschähnliche Zustände beeindruckend darstellen zu können.

2002 lernte Darren die Oscar-Preisträgerin Rachel Weisz (47) kennen und lieben. 2006 krönte das Paar ihre Liebe mit der Geburt eines Sohnes, doch vier Jahre später zerbrach die Beziehung. Nun hat er eine neue Liebe in Jennifer Lawrence gefunden. Ob der 48-Jährige und die 26-Jährige eine dauerhafte Beziehung über alle Altersgrenzen hinweg führen können, bleibt abzuwarten.

