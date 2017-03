Jean-Paul Belmondo: So geht es dem französischen Superstar heute

Jean-Paul Belmondo in Paris (© Getty Images)

Mit seinen 83 Jahren gehört Kult-Schauspieler Jean-Paul Belmondo noch immer zur Schickeria Frankreichs. Mit „Außer Atem“ gelang ihm in den Sechzigern der große Durchbruch - und so geht es dem berühmten Bébel heute.

Als Schauspieler war er oft der draufgängerische Held, der Gangster und auch der Komödiant. Aber nicht nur in seinen Filmen, sondern auch im wirklichen Leben hat Jean-Paul Belmondo (83), oder „Bébel“, wie er auch genannt wird, einiges einstecken müssen. Höhen und Tiefen, aber auch Krankheit und Schicksalsschläge haben dem Kult-Schauspieler allerdings nie sein breites Lachen genommen.

Jean-Paul Belmondo: Seine steile Karriere

Vor allem in den sechziger und siebziger Jahren rissen sich alle Regisseure und Produzenten um Jean-Paul. Mit viel Witz und Selbstironie schaffte er es, die breite Masse zu begeistern. Doch sein Start war alles andere als leicht: Jahrelang arbeitete Bébel als schlecht bezahlter Tournee- und Theaterschauspieler. Trotz seines Talentes schien er nicht hübsch genug für die Leinwand, wie er einst in einem Interview erklärte. Im Jahr 1959 gelang dem damals 26-Jährigen mit „Außer Atem“ dann der große Durchbruch. Seither spielte er in knapp hundert Kinofilmen mit und kam auch bei actionreichen Szenen meist ohne Stunt-Double aus. Für sein unglaubliches Lebenswerk wurde er bereits mit einer Goldenen Kamera, einem Goldenen Löwen und einer Goldene Palme ausgezeichnet.

Jean-Paul Belmondo und die Frauen

Mit schönen Frauen hat man es nicht immer leicht – das musste auch Jean-Paul erfahren. Es werden ihm viele Liebeleien nachgesgt. Wie mit Sophia Loren (82), neben der er in „Und dennoch leben sie“ spielte, oder „Spiel mir das Lied vom Tod“-Star Claudia Cardinale (78). Zweimal war der Frauenheld verheiratet, erst mit Elodie Constantin, mit der er drei Kinder bekam, dann mit Natty Tardivel (52), die dem damals 70-Jährigen noch eine Tochter schenkte. Zuletzt war er mit dem Ex-Model Barbara Gandolfi (41) liiert – rund 42 Jahre Altersunterschied waren dann wohl doch zu viel für ihre Liebe, denn 2012 gab er die Trennung bekannt.

Schicksalsschläge im Leben von Bébel

In Jean-Pauls Leben gibt es aber nicht nur Sonnen- sondern auch Schattenseiten. 1994 musste er seiner Tochter Patricia (†36) für immer leb' wohl sagen, als die damals 36-Jährige bei einem Brand ums Leben kam. Im Jahr 2001 erlitt Bébel einen Schlaganfall und musste mühsam das Sprechen und Gehen neu lernen. Trotz dieser Schicksalsschläge hat Jean-Paul sein breites Grinsen, sein Markenzeichen, nie verloren. In seinem Heimatland Frankreich wird er noch immer wie ein Superstar gefeiert – und ist auch mit 83 Jahren noch eines der bekanntesten Mitglieder der französischen Schickeria.