JayJay Jackpot: YouTuberin begeistert bei neuem Comdey-Format „Die Dietrichs kommen“

JayJay Jackpot ist die neureiche „JayJay Dietrich“ (© RTL II)

YouTube-Star JayJay Jackpot ist nun nicht mehr nur auf dem beliebten Video-Portal zu sehen, sondern auch im TV. Bei der neuen Comedy-Serie „Achtung, die Dietrichs kommen! – Das Leben der etwas anderen Millionärsfamilie“ spielt sie eine neureiche Millionärstochter, die mit versteckter Kamera für viel Aufregung sorgt.

Mit Doku-Soaps über beliebte Familien wie die Geissens, die Wollnys und die Katzenberger-Cordalis‘ landete RTL II echte TV-Hits. Mit „Achtung, die Dietrichs kommen! – Das Leben der etwas anderen Millionärsfamilie“ setzt der Sender nun aber auf eine Familien-Doku der ganz besonderen Art. Die „Dietrichs“ sind nämlich nur vor der Kamera verwandt und spielen als Ruhrpott-Familie, die angeblich 13 Millionen Euro geerbt hat, Immobilienmaklern, Yacht-Verkäufern und Co. so manch lustigen Streich.

YouTuberin JayJay Jackpot, übernimmt den Part von Tochter „JayJay Dietrich“, die sich mit ihren schwerreichen Eltern „Jürgen“ und „Vera“ sowie Bruder „Nico“ durch ihr auffallendes Verhalten nicht unbedingt beliebt machen. Laut JayJay hat sich die Fernsehsippe dabei immer bestens verstanden. „Ich verstehe mich richtig gut mit denen. Wir haben auch ne richtig Like a Barbie mäßige WhatsApp-Gruppe und so und ich vermisse die auch voll, weil die wie meine zweite Familie auch geworden sind. I Love euch Mama, Papa und Niko“, so JayJay.

Die Rolle der verwöhnten Neureichen schien JayJay dabei wenig Probleme bereitet zu haben, den viel improvisieren musste sie nicht: „Nein, also ich auf jeden Fall nicht. Ich habe einfach gesagt, was ich denke und so. Das mache ich ja immer so, einfach sagen und machen, was mein Gehirn anzeigt.“

Wenn die Blondine privat so viel Geld erben würde, wüsste sie schon genau, in welches Projekt sie ihren Reichtum investieren würde: „Ich würde auf jeden Fall etwas für Kinder machen und zwar ein richtig riesengroßes Süßigkeitenkaufhaus - dreistöckig. Nein, am besten drei mal dreistöckig mit pinkerichen Glitzerrolltreppen und alles und dann würde ich die Preise richtig überteuern, so dass sich das keiner kaufen kann und mehr für mich bleibt. Und dann würde ich den ganzen Tag Kaugummiblasen machen und Rolltreppe hoch ,düüüüüd‘ und wieder runter ,dööööööp‘ fahren.“

„Achtung, die Dietrichs kommen! – Das Leben der etwas anderen Millionärsfamilie“ startet am Montag, den 30. Januar, um 23.20 Uhr auf RTL II. Laut JayJay sollte man übrigens einschalten, weil „man muss Spaß haben, sonst bekommt man Falten, weil der Mund anfängt zu hängen, wenn man nicht lacht.“