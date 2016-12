„Jason Bourne“-Darsteller Matt Damon im Faktencheck: Filme, Frau, Ben Affleck

Matt Damon und Luciana Barroso (© Getty Images)

Matt Damon startete seine Karriere schon vor 28 Jahren! Zu seinen größten Erfolgen zählt die „Bourne“-Filmreihe. Wir verraten auch alle wichtigen Fakten über den „Jason Bourne“-Darsteller!

1988 ergatterte Matt Damon (46), der vielen als „Jason Bourne“ aus den „Bourne“-Filmen bekannt sein dürfte, seine erste Kinorolle. Größere Bekanntheit erlangte er jedoch erst rund neun Jahre später, als er im Film „Good Will Hunting“ und im darauffolgenden Jahr in „Der Soldat James Ryan“ zu sehen war. Es folgten Filme wie „Oceans Eleven“ oder „Departed – Unter Feinden“. 2002 war er zum ersten Mal als „Jason Bourne“ in „Die Bourne Identität“ zu sehen. Anschließend übernahm er in den nächsten zwei Teilen der „Bourne“-Reihe erneut die Hauptrolle. In diesem Jahr war er wieder als „Jason Bourne“ im gleichnamigen Film zu sehen, nachdem im vierten Teil der Filme Jeremy Renner (45) die Hauptrolle spielte.

Matt Damon ist liebender Familienvater

Matt Damon hat nicht nur beruflich das große Los gezogen, sondern auch privat. Seit 2005 ist er mit Luciana Barroso verheiratet. Die beiden lernten sich zwei Jahre zuvor bei den Dreharbeiten zu „Unzertrennlich“ kennen und lieben. Matt und seine hübsche Frau haben mittlerweile drei gemeinsame Töchter. Luciana, die als Innenarchitektin arbeitet, brachte zudem ihre Tochter Alexia aus einer früheren Ehe mit in die Beziehung. Die Ehe der beiden verläuft nun schon seit elf Jahren skandalfrei. Es gibt also auch in Hollywood noch die große Liebe!

Wahre Männerfreundschaft

Matt Damon ist seit Jahrzehnten mit seinem berühmten Schauspielkollegen Ben Affleck (44) befreundet! Die beiden wuchsen in der selben Nachbarschaft auf und freundeten sich somit an. Gemeinsam zogen die beiden nach der High School schließlich nach Los Angeles, um dort als Schauspieler durchzustarten. Dies haben Ben und Matt wahrlich geschafft! Für das Drehbuch für „Good Will Hunting“, das sie gemeinsam geschrieben haben, erhielten die beiden 1998 sogar einen Oscar. Matt Damon und Ben Affleck scheinen also nicht nur privat, sondern auch beruflich perfekt miteinander zu harmonieren.