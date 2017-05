Jannis Niewöhner: Freundin, Filme, Instagram – Der Schauspieler im Faktencheck

Schauspieler Jannis Niewöhner (© Sven Simon / imago)

Jannis Niewöhner ist ein begabter, junger Schauspieler, der bereits von Kindesbeinen an vor der Kamera steht. Im Zuge des Bayrischen Filmpreises wurde Jannis im Jahr 2016 sogar zum Besten Nachwuchsdarsteller ernannt. Wir verraten euch seine wichtigsten Filme sowie die interessantesten Fakten zur Freundin und zum Instagram-Account des Schauspielers.

Schauspieler Jannis Niewöhner (25) ist erst 25 Jahre alt und kann trotzdem jetzt schon auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Der sympathische Schönling stand schon im Alter von nur zehn Jahren für die Krimiserien „Tatort“ und „SOKO Köln“ vor der Kamera. Größere Bekanntheit erlangte der damals 14-Jährige durch seine Rollen in „TKKG – Das Geheimnis um die rätselhafte Mind-Machine“ und „Die Wilden Hühner und die Liebe“.

2009 und 2010 war er an der Seite von Schauspielerin Emilia Schüle (24) in den Filmen „Gangs“ und „Freche Mädchen 2“ zu sehen. Im Jahr 2012 begann die Verfilmung der Bücherserie „Liebe geht durch alle Zeiten“, bei der Jannis in den drei Teilen „Rubinrot“, „Saphirblau“ und „Smaragdgrün“ die Rolle des „Villiers“ innehat. Zuletzt war der 25-Jährige im Kinostreifen „Jonathan“ und im Fernsehdreiteiler „Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe“ zu sehen.

Hat Jannis eine Freundin?

Fans des begabten Schauspielers können Jannis auf seinem Instagram-Account folgen. Er postet immer wieder schöne Fotos, auf denen er manchmal auch ganz privat und in seinem Alltag zu sehen ist. Dabei zeigt sich Jannis erstaunlicherweise auch trotz seines schauspielerischen Erfolgs richtig bodenständig.

Wie es um den Beziehungsstatus von Jannis steht, ist allerdings leider ungewiss. Mehrere Jahre war er mit seiner Schauspielkollegin Emilia Schüle zusammen. Ob Jannis momentan eine Freundin hat, ist nicht bekannt.