Janina Uhse: Rührende Worte zu ihrem GZSZ-Aus auf Facebook

Janina Uhse: Ihre Zeit bei GZSZ ist nun vorbei (© Future Image / imago)

Ganze neun Jahre lang war Schauspielerin Janina Uhse alias „Jasmin“ fester Bestandteil der beliebten Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Vor Kurzem gab RTL allerdings ihren Serienausstieg bekannt. Auf Facebook wandte sich Janina jetzt mit einem sentimentalen Post an ihre Fans.

Schauspielerin Janina Uhse (27) stand im Jahr 2008 als 18–Jährige zum ersten Mal für die erfolgreiche Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ vor der Kamera. Nun ist ihre Zeit bei GZSZ zu Ende und der Ausstieg fällt der sympathischen Schauspielerin sichtlich schwer. Das zeigte die 27-jährige Schönheit nun mit einem rührenden und süßen Post auf ihrem Facebook-Account. Voller Sentimentalität wendete sie sich an ihre Fan-Gemeinde und meint: „Diese Entscheidung ist mir wahrlich nicht leicht gefallen und ich danke Euch von Herzen für Eure lieben Worte und die wahnsinnige Unterstützung in den letzten Jahren.“

Janina erklärt, dass sie sich nun anderen Projekten widmen wolle. Bis zum Sommer ist sie alias „Jasmin“ aber weiterhin in der Serie zu sehen. Somit haben die Fans immerhin genug Zeit, sich von dem tollen Seriencharakter zu verabschieden. Und außerdem scheint es ein ganz besonderes Ende für „Jasmin“ zu geben, wie Janina in ihrem Post andeutet: „Ganz ehrlich, hätte ich - Janina - ihr zum Abschied eine Geschichte schreiben dürfen, sie wäre genau so geworden. Ihr dürft euch auf etwas freuen.“