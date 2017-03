Jane Fonda: So wunderschön war sie in jungen Jahren

So wunderschön sah Jane Fonda früher aus (© Zuma Press / imago)

Jane Fonda hat eine beachtliche Karriere hinter sich und arbeitet noch heute als erfolgreiche Schauspielerin. Auch schon in ihren jungen Jahren war Jane sehr ehrgeizig und erfolgsorientiert. In den sechziger Jahren entwickelte sich Jane von einem Sexsymbol zur angesehenen Schauspielerin und auch als Fitness-Star baute sie sich ein Imperium auf.

Jane Fondas (79) erste Schritte in der Schauspielerei waren gemeinsam mit ihrem Vater Henry Fonda (†77) am Theater. Danach besuchte sie eine Schauspielschule und drehte ihre ersten Filme. Der Psychothriller „Wie Raubkatzen“ brachte ihr den internationalen Durchbruch und mit „Barbarella“, welchen sie gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann Roger Vadim (†72) drehte, wurde sie zum Sexsymbol der sechziger Jahre.

Wenig später etablierte sich Jane Fonda zur angesehenen Charakterschauspielerin und erhielt 1972 für ihre Rolle in „Klute“ und sieben Jahre später für „Coming Home – Sie kehren heim“ einen Oscar. 1980 drehte sie dann zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Vater den Film „Am goldenen See“ und verabschiedete sich zehn Jahre später aus dem Filmgeschäft. Neben den Showbusiness engagiert sich Jane Fonda auch sehr für politische Themen wie den Vietnamkrieg oder die Invasion der Amerikaner im Irak.

Der Film „Das Schwiegermonster“ war ihr Comeback. An der Seite von Jennifer Lopez (47) schlüpft Jane Fonda 2005 in die Rolle der bösen Schwiegermutter, welche ihrer zukünftigen Schwiegertochter das Leben schwermachen will. Neben dem Filmgeschäft machte sich Jane Fonda jedoch auch als Fitness-Star einen Namen und baute sich mit zahlreichen Aerobic- und Yoga-Videos ein Imperium auf. Auch ihre Autobiographie „My Life so Far“ führte die Bestsellerliste an.