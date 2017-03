Jana Ina Zarrella: So wunderschön ist sie ohne Make-up

Jana Ina Zarrella ist eine natürliche Schönheit (© Jana Ina Zarrella / Instagram)

Moderatorin Jana Ina Zarrella ist bei ihren öffentlichen Auftritten normalerweise immer perfekt geschminkt und top gestylt. Doch hinter dem ganzen Make-up steckt eine richtig natürliche Schönheit. Auf ihrem Instagram-Account zeigt die 40–Jährige ihren Fans ab und zu, wie schön sie ungeschminkt aussieht.

Jana Ina Zarrella (40) zeigt sich meist nur hübsch zurechtgemacht und geschminkt. Doch eigentlich braucht die aus Brasilien stammende Moderatorin und Model gar kein Make-up, um gut auszusehen. Jana Ina ist natürlich schön und auch ohne Schminke ein richtiger Hingucker, wie sie auf einigen Fotos auf ihrem Instagram-Account beweist.

Obwohl Jana Ina mittlerweile 40 Jahre alt ist, sieht sie immer noch umwerfend aus. Auf ihrer Haut sind kaum Falten zu sehen und ihr Gesicht scheint förmlich zu leuchten. Auf einem Foto ist die sympathische Jana Ina direkt nach dem Sport zu sehen und auf dem anderen frisch geduscht in einem kuscheligen Bademantel.

Jana Ina Zarrella hat glitzernde Augen

Auch ohne Schminke zieht Jana Ina alle Blicke auf ihre natürliche Schönheit. Ihre Augen strahlen und ihr hübsches Lächeln tut alles übrige. Die 40-Jährige hat einfach eine umwerfende Ausstrahlung, die ohne Mascara, Kajal, Lidschatten und Lipgloss fast noch besser zur Geltung kommt.

Was ihr eine so charismatische und einnehmende Ausstrahlung verleiht, bleibt wohl Jana Inas Geheimnis. Doch vielleicht ist es ja ihr Ehemann Giovanni Zarrella (39), der ihr jeden Tag das Lächeln auf die Lippen und das Glitzern in ihre Augen zaubert. Die beiden sind seit elf Jahren glücklich verheiratet und haben zwei Kinder.

