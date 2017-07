Jana Ina Zarrella ohne Make-up: Sie ist eine Naturschönheit

Jana Ina Zarrella ohne Make-up (© Jana Ina Zarrella / Instagram)

In der Jury von „Curvy Supermodel“ sucht Jana Ina Zarrella gerade nach Deutschlands nächstem Plus-Size Model. Die Brasilianerin ist selber jahrelang als Model und Moderatorin tätig. Nun postete die 40-Jährige einen Schnappschuss auf Instagram, der zeigt, dass sie auch ohne Make-up immer noch zu einen der schönsten Frauen in der deutschen Fernsehlandschaft gehört.

Aktuell sitzt Jana Ina Zarrella (40) neben Angelina Kirsch (28), Peyman Amin (46) und Choreograph Carlo Castro in der „Curvy Supermodel“- Jury. Gemeinsam suchen sie nach einer neuen kurvigen Schönheit und der Nachfolgerin von Gewinnerin Céline Denefleh (24). Vor zwei Wochen ging „Curvy Supermodel“ in eine neue Runde und die zweite Staffel legte einen guten Start hin. Dieses Mal auch mit dabei ist Sarah Engels (24), die im Rahmen von „Curvy Supermodel – Das Magazin“ exklusive Einblicke gibt.

Jana-Ina Zarrella auch ohne Make-up wunderschön

Aber nicht nur Sarah ist neu mit dabei, sondern auch Jana Ina Zarella, die Motsi Mabuse (36) in der Jury ersetzt. Als ehemaliges Model kann Jana Ina einige Erfahrung in der Modebranche vorweisen. Nun bewies die gebürtige Brasilianerin aber, dass sie nicht nur vor der Kamera eine gute Figur macht, sondern eine echte Naturschönheit ist. Auf Instagram postete die Ehefrau von Giovanni Zarrella (39) einen Schnappschuss, der sie ganz ohne Make-up zeigt. Der natürliche Look steht Jana Ina hervorragend!