Jan Sosniok: Das ist seine Frau Nadine

Jan Sosniok mit Ehefrau Nadine Möllers (© Getty Images)

Schauspieler Jan Sosniok gehört definitiv zu den attraktivsten deutschen Schauspielern. Sein Herz hat der Ex-GZSZ-Star aber schon lange an eine besondere Dame verloren. Seit zwei Jahren ist er mit Nadine verheiratet.

Den Heiratsantrag machte Jan Sosniok (48) seiner jetzigen Frau Nadine Möllers (37) an Heiligabend 2013, wie er damals der „IN“ verriet. Vier Jahre waren der Schauspieler und seine Traumfrau da bereits ein Paar und schon Eltern der kleinen Cynthia. Zwei Jahre später machten die beiden endlich Ernst: Im Februar 2015 läuteten die Hochzeitsglocken. Die Drei leben gemeinsam in Berlin. Nadine Möllers ist Inhaberin einer kleinen Ledermanufaktur in Berlin, die sich auf die Herstellung von Etuis für Autogrammkarten spezialisiert hat.

Aber nicht nur im Privatleben des Ex-GZSZ-Stars läuft alles rund. Als „Sven“ in der Erfolgsserie „Berlin, Berlin“ gewann Sosniok den Emmy-Award und den Deutschen Filmpreis. In der SAT.1-Serie „Danni Lowinski“ gehörte der 48-Jährige als „Dr. Oliver Schmidt“ fest zum Team. Die Serie wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und sogar zweimal mit dem Comedy Preis ausgezeichnet. Jan Sosniok spielte außerdem in zahlreichen Fernsehfilmen mit. Aktuell verkörpert der 48-Jährige zum fünften Mal in Folge den „Winnetou“ bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg.