Jamie Dornan (© Getty Images)

Der Schauspieler Jamie Dornan ist nicht wiederzuerkennen. Der Nordire ist vor allem durch seine Rolle als „Christian Grey“ in „Shades of Grey“ bekannt geworden. Doch jetzt hat der Leinwandschönling einen komplett neuen Look.

Frauenschwarm Jamie Dornan (34) hat sich die Haare abrasiert und den Bart wachsen lassen. Auf den neuesten Bildern aus Los Angeles ist der Schauspieler im lockeren Freizeit-Outfit und mit Sonnenbrille zu sehen. Der 34-Jährige grenzt sich mit seinem neuen Look von der Rolle des „Christian Grey“ in „Shades of Grey“ ab. Dort hat der heiße Millionär nämlich eine sichtbar längere Mähne.

Der Typwechsel hat wahrscheinlich etwas mit einer neuen Rolle zu tun. Laut „IMDb“ soll Dornan gute Chancen auf die Rolle als „Will Scarlett“ in einer Neuverfilmung von „Robin Hood“ (2018) haben. Neben Schauspielern wie Taron Egerton (27) und Jamie Foxx (49) sehen wir ihn also vielleicht bald wieder im Kino. Zeitlich würde die optische Veränderung jedenfalls passen. Laut „Total Croatia News“ sollen die Dreharbeiten zum Film am 20. Februar in Kroatien beginnen.

Wir dürfen ab dem 9. Februar wieder dahinschmelzen, denn ab da ist der zweifache Vater wieder perfekt gestylt in „Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe“ auf der Leinwand zu sehen.