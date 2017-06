James Marsden: Filme, Größe, Frau – Der Schauspieler im Faktencheck

James Marsden ist Schauspieler und Model (© Getty Images)

James Marsden ist ein beliebter und erfolgreicher Schauspieler. Er spielte in Filmen wie „The Best Of Me – Mein Weg zu dir“, „X-Men“ und „Anchorman“ mit und hat sich mittlerweile unzählige Fans gemacht. Außerdem ist der 43–Jährige auch ein absoluter Frauenschwarm und verzaubert mit seinen strahlenden Augen die ganze Frauenwelt. Wir verraten euch die Größe des attraktiven Schauspielers, seine wichtigsten Rollen und wer das Herz des erfolgreichen James erobern konnte.

James Marsden (43) ist zwar hauptsächlich als Schauspieler tätig, doch der 43-Jährige arbeitete auch schon als Model. Kein Wunder, denn mit seinem trainierten Körper, seinem attraktiven Gesicht und seiner tollen Ausstrahlung kann sich der Schauspieler einen echten Traummann nennen. Mit einer Größe von 1,78 Metern hat James außerdem eine richtig gute Größe für ein Model.

James startete seine Schauspielkarriere bereits in den Neunzigern. Seine erste Hauptrolle konnte der heute 43-Jährige im Jahr 1998 im Horrorfilm „Dich kriegen wir auch noch!“ ergattern. Von 2001 bis 2002 war er außerdem als Anwalt „Glenn Foy“ in der beliebten Serie „Ally McBeal“ zu sehen. Richtig bekannt wurde James als Schauspieler in den „X-Men“-Filmen, in denen er „Cyclops“ verkörperte.

James' Filme

Doch James macht auch in Komödien eine gute Figur. Er war in Filmen wie „Verwünscht“ und „27 Dresses“ zu sehen und außerdem spielte er in der Musical-Verfilmung „Hairspray“ mit. Zuletzt war er im Jahr 2015 in den Filmen „Big Business: Außer Spesen nichts gewesen“, „The D Train“ und „Liebe ohne Krankenschein“ zu sehen. Seit dem Jahr 2016 ist er außerdem Teil der Fernsehserie „Westworld“.

James Marsden ist geschieden

Ganze elf Jahre hielt die Ehe zwischen James und Schauspielerin Mary Elizabeth Linde, doch im Jahr 2011 reichte diese die Scheidung ein. Die beiden haben den gemeinsamen Sohn Jack, der schon 16 Jahre alt ist, und die gemeinsame Tochter Mary James, die mittlerweile 11 ist.

Nach seiner Scheidung führte James eine Beziehung mit Rose Costa. Und auch mit ihr hat der attraktive James ein Kind. William Luca Costa-Marsden kam im Jahr 2012 zur Welt und ist mittlerweile vier Jahre alt.