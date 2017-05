„James Bond“-Darsteller Roger Moore (†89) ist verstorben

„James Bond“-Legende Roger Moore ist verstorben. Die britische Schauspiel-Legende verstarb am Dienstag, den 23. Mai, im Alter von 89 Jahren.

Sir Roger Moore ist im Alter von 89 Jahren in der Schweiz verstorben. Dies gaben seine Kinder heute via Twitter bekannt: „Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass unser Vater, Sir Roger Moore, heute gestorben ist. Wir sind tief traurig.“

In dem Statement wurde auch bekanntgegeben, dass Roger Moore nach kurzem Kampf gegen den Krebs verstorben ist. Große Bekanntheit erlangte Moore vor allem durch die „James Bond“-Verfilmungen, in denen er siebenmal die Rolle des britischen Geheimagenten übernahm.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg