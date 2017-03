Jaden Smith: So erwachsen ist Will Smiths Sohn heute

Wow! Will Smiths Spross Jaden ist ziemlich groß geworden (© Getty Images)

Eigentlich haben wir Jaden Smith noch alle als Will Smiths kleinen süßen Sohn in Erinnerung. Doch inzwischen ist Jaden ziemlich erwachsen geworden - und macht Karriere.

Wie schnell doch die Zeit vergeht: Eben war Jaden Smith (18) noch ein kleiner Zwerg an der Seite seines Vaters Will Smith (48), schon macht der 18-Jährige selbst groß Karriere. Denn Jaden ist schon lange in die Fußstapfen seines berühmten Vaters getreten und dreht selbst Filme und TV-Serien.

Jaden Smith: Schauspiel- und Musikerkarriere

Seinen ersten großen Auftritt hatte der Nachwuchsschauspieler an der Seite seines Daddys im Familiendrama „Das Streben nach Glück“ im Jahr 2006. Darauf folgten Auftritte in der Serie „Hotel Zack & Cody“ und in Filmen wie „Karate Kid“ oder „Brothers in Atlanta“. Vor vier Jahren hat sich das Vater-Sohn–Gespann dann wieder zusammengefunden und Will und Jaden Smith standen für den Streifen „After Earth“ gemeinsam vor der Kamera. 2016 wirkte der Sohn von Jada Pinkett Smith (45) und Will Smith an der Netflix-Serie „The Get Down“ mit.

Werbegesicht von Luis Vuitton

Darüber hinaus feilt Jaden auch stetig an seiner Karriere als Musiker. Neben der Produktion seiner eigenen Mixtapes arbeitete das Multitalent ebenfalls schon am Soundtrack von „Karate Kid“ und wirkte an einigen Singles von Mega-Star Justin Bieber (23) mit. Doch das ist noch nicht alles: Jaden war sogar das Werbegesicht des französischen Mode-Labels Louis Vuitton.

Bei so einer erfolgreichen Karriere können seine Eltern sehr stolz auf Jaden Smith sein.