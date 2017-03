Ist „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe verlobt?

Daniel Radcliffe und Erin Darke sind glücklich verliebt (© Getty Images)

Die Frauenwelt muss jetzt ganz stark sein! Wie das „Star Magazine“ berichtet, soll sich „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe mit seiner Freundin Erin Darke verlobt haben.

„Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe (27) soll die Fragen aller Fragen gestellt haben und sich mit seiner Freundin Erin Darke (28) verlobt haben, wie „Star Magazine“ berichtet. Beim Ring soll der Schauspieler auch ordentlich in die Tasche gegriffen haben, wie Insider dem Magazin weiter verrieten: „Daniel hat vor Kurzem mit Erin den Ring gekauft und dabei keine Kosten gescheut.“

Weiter heißt es, die Sprecher von Daniel hätten die Gerüchte bereits dementiert. Doch in Hollywood ist das ja bekanntermaßen nichts ungewöhnliches! Wir dürfen also gespannt sein, ob an den Spekulationen wirklich was dran ist.

Die beiden Turteltauben lernten sich im Jahr 2013 am Set von dem Film „Kill Your Darlings“ kennen. Dabei scheint der Funke schnell übergesprungen zu sein.