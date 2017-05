Ist das Jessica Paszka? Jetzt wurden erste Bilder der „Bachelorette“ veröffentlicht

Die geheimnisvolle „Bachelorette“ 2017 (© RTL)

Wer wird wohl dieses Jahr RTLs Rosenkavalierin? Immer höher kochen die Spekulationen, um welche Dame sich bald 20 junge Männer bemühen werden. Schon jetzt gibt es viele Spekulationen auf das Amt der „Bachelorette“. Doch ist es wirklich Jessica Paszka? RTL veröffentlichte nun erste Bilder der aktuellen TV-Junggesellin.

Die Gerüchteküche brodelt und laut „Promiflash“ soll Jessica Paszka (27) die diesjährige „Bachelorette“ werden. Eine offizielle Bestätigung von RTL gibt es zwar noch nicht, dafür hat der Sender aber nun erste Bilder der Rosenverteilerin veröffentlicht. Doch ist wirklich die Ex-„Bachelor“-Kandidatin, die 2014 bei Christian Tews (36) den fünften Platz belegte, die Frau hinter dem roten Schleier?

Die Spannung steigt also, aber lange hin ist es nicht mehr, bis die neue Staffel „Die Bachelorette“ am 14. Juni 2017 endlich losgeht. Erst vor Kurzem vergab Bachelor Sebastian Pannek (30) seine letzte Rose an Clea-Lacy (25) und beendete damit seine lange Suche nach der großen Liebe.

Ob es sich bei der diesjährigen Rosenkavalierin nun wirklich um Jessica Paszka, die 2016 bei „Promi Big Brother“ teilnahm, oder eventuell doch Ex-Rivalin Angelina Heger (25), vielleicht aber auch um eine gänzlich andere Schönheit handelt, erfahren wir wohl erst zu Staffelbeginn von „Die Bachelorette“ am 14. Juni 2017 auf RTL.