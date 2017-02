Topmodel Irina Shayk wurde mit Babykugel und Partner Bradley Cooper unterwegs gesichtet (© Irina Shayk / Instagram)

Endlich! Topmodel Irina Shayk kann jetzt ihren Babybauch nicht mehr verheimlichen. Bei einem Strandausflug mit Partner Bradley Cooper zeigte die Schönheit ihre süße Babykugel.

Darauf haben wir lange gewartet: Nachdem Supermodel Irina Shayk (31) bei ihrem Catwalk auf der Victoria's-Secret-Show Ende 2016 schon ein verdächtiges Bäuchlein unter ihrem roten Jäckchen zu verstecken schien, zeigte sich die 31-Jährige am Wochenende mit eindeutiger Babykugel am Strand von Venice.

Irina Shayk und Bradley Cooper: Strandpicknick mit Babybauch

Die gebürtige Russin hat am vergangenen Sonntag mit ihrem Partner Bradley Cooper (42) einen kleinen Picknick-Ausflug unternommen und schlenderte Hand in Hand mit dem Schauspieler entlang des kalifornischen Strands. Während das Model den Picknick-Korb voller Leckereien trug, nahm der „Hangover“-Darsteller ganz gentlemanlike seiner Freundin die Schuhe ab. Im engen Shirt des Models zeichnete sich an diesem schönen Strandtag deutlich ihr wachsender Babybauch ab. Der US-Schauspieler sonnte sich dann im Laufe des Tages sogar oberkörperfrei. Von winterlicher Tristesse ist bei dem verliebten Paar keine Spur.

Wir freuen uns über so süße Schnappschüsse von Irinas Shayks Babybauch und hoffen, dass wir in den kommenden Monaten der Schwangerschaft noch mehr solcher Bilder zu Gesicht bekommen. Für das Model, das schon zahlreiche Cover von renommierten Magazinen wie der „Elle“, „Vogue“ oder „Harper’s Bazaar“ zierte, und den „Silver Linings“-Darsteller ist es das erste Kind. Das Paar soll im Frühjahr 2015 angefangen haben, miteinander auszugehen.