Irina Shayk: Heißer Auftritt nur zwei Monate nach der Geburt ihrer Tochter

Irina Shayk sah in ihrem gelben Kleid von Versace einfach unglaublich aus (© Getty Images)

Irina Shayk zeigte sich nur rund zwei Monate nach der Geburt ihrer Tochter auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes - und sah einfach unglaublich aus. Die frischgebackene Mama hat schon jetzt ihre alte Traumfigur zurück und präsentierte diese stolz in einem Kleid von Versace.

Eine solche Traumfigur wünschen sich wohl viele Neu-Mamas und zugegeben: Da könnte die ein- oder andere sicher neidisch werden! Irina Shayk (31) zeigte sich nur rund zwei Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes mit Freund Bradley Cooper (42) auf dem roten Teppich der 70. Filmfestspiele in Cannes - und sah einfach unglaublich aus.

In einem gelben, raffiniert drapierten und über und über mit Pailletten bestickten Kleid von Versace präsentierte Irina ihren After-Baby-Body. Schon jetzt könnte das Topmodel wieder über den Laufsteg von Victoria’s Secret schweben, denn von überschüssigen Pfunden gibt es keine Spur! Der tiefe Beinschlitz und das großzügig dekolletierte Kleid ließen so manchen Männertraum wahr werden und zeigte, wie super Irina schon wieder in Form ist. Für diesen Auftritt musste das Topmodel in den letzten Wochen sicher einige Stunden im Fitnessstudio verbringen - doch das hat sich augenscheinlich mehr als gelohnt!