Ihr ist es nicht peinlich: In diesem Schlabberlook geht Daniela Katzenberger nachts aus dem Haus

Daniela Katzenberger im bunten Schlabberlook (© Daniela Katzenberger / Facebook)

Mit ihrem neuen Foto auf Facebook wollte Daniela Katzenberger wohl ihren Humor beweisen. Denn das Outfit, das die TV-Blondine darauf trägt, kann man eigentlich nicht ernst nehmen. In einem kunterbunten Schlabberlook ließ sich Daniela ablichten und ging damit sogar aus dem Haus.

Was hat sich Daniela Katzenberger (30) bei diesem Outfit nur gedacht? Die TV-Blondine zeigt sich nun in einem bunten Schlabberlook, in dem sie sogar das Haus verlassen hat, auf Facebook. Dabei passte bei dem Look einfach nichts zusammen. Zu einer schwarz-weiß gemusterten Jogginghose trug sie einen orangenen Kapuzenpulli, lila Socken, schwarz-weiße Schuhe mit Leoprint und eine paillettenbesetzte schwarze Cap.

Doch Daniela schien dies nicht viel auszumachen, denn die Frau von Lucas Cordalis (49) wollte so dringend ein Eis, dass sie sich um ihre Kleidung nicht viele Gedanken machte: „Wenn du um 22 Uhr Gelüste auf Eis kriegst und es dir völlig Wurscht ist, wie du aussiehst“, schreibt sie zu dem Bild. Ihre Fans finden den Look so lustig, dass sie Daniela nicht ernst nehmen können. So schreibt ein Facebook-User: „Sehr stylisch Daniela. Bei Shopping Queen hättest du den 1. Platz gemacht!“ Und Danielas Antwort? „Na aber hallo. Das wäre ja wohl das mindeste, ha ha ha.“ Schön zu sehen, dass Daniela Katzenberger sich selbst nicht allzu ernst nimmt und über ihre Looks selbst so lachen kann.