„Ich heirate eine Familie“: Das wurde aus Thekla Carola Wied alias „Angi“

Mit der ZDF-Serie „Ich heirate eine Familie“ wurde Thekla Carola Wied in den Achtzigern einem breiten Publikum bekannt. Was aber macht die Schauspielerin heute?

Durch ihre Rolle der „Angi“ in der Fernsehserie „Ich heirate eine Familie“ feierte Schauspielerin Thekla Carola Wied (72) von 1983-1986 große Erfolge. In der Kultserie mimte die inzwischen 72-Jährige die zunächst alleinerziehende Mutter „Angi“, die mit ihren Kindern „Tanja“, „Markus“ und „Tom“ in Berlin lebt. Unverhofft findet „Angi“ dann aber mit einem neuen Mann nochmal ihr Glück und zusammen erleben sie die alltäglichen Abenteuer einer Patchwork-Familie.

Thekla Carola Wied: weiterhin als Schauspielerin aktiv

Aber auch nach dem Serienende im Jahr 1986 stand die in Breslau geborene Schauspielerin weiterhin vor der Kamera und war in unzähligen Serien und TV-Filmen zu sehen. Unter anderem spielte die „Ich heirate eine Familie“-Darstellerin 2002 im ARD-Drama „Zwei Seiten der Liebe“ mit. Aber auch beim „Tatort – Falsches Leben“ und bei der „SOKO Wismar“ wirkte die Schauspielerin mit. Eine ihrer letzten Rollen hatte sie im Familiendrama „Was ich von dir weiß“, das voraussichtlich in diesem Jahr ausgestrahlt wird. Außerdem wurde die Schauspielerin für ihre Darstellung in „Ich heirate eine Familie“ an der Seite von Peter Weck (86) mehrfach mit dem Bambi und einmal mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Keine eigenen Kinder

Obwohl sie in ihrer Paraderolle der „Angi“ eine typische Familienmutter spielte, hat Thekla Carola Wied nie eigene Kinder bekommen. Mit ihrem Ehemann Hannes Rieckhoff (72) ist die Darstellerin seit 1992 verheiratet.

Peter Weck, der damals „Angis“ Ehemann „Werner Schumann“ spielte, hat ebenfalls nach dem Serienende seine Karriere als Schauspieler und Regisseur weiterverfolgt.