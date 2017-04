„Ich heirate eine Familie“: Das macht Julia Biedermann heute

Julia Biedermann arbeitete jahrelang als Schauspielerin in Deutschland (© Mauersberger / imago)

Julia Biedermann war bis 2002 regelmäßig im deutschen Fernsehen vertreten. Vor allem mit ihren Rollen in „Ich heirate eine Familie“, „Ein Schloss am Wörthersee“ und „Der Landarzt“ konnte sie sich einen Namen machen. In den letzten Jahren wurde es jedoch ruhig um die Schauspielerin. Doch was war der Grund dafür?

Julia Biedermann (50) kennt man vor allem durch ihre Rollen in Serien, wie „Ich heirate eine Familie“, „Praxis Bülowbogen“ und „Ein Schloss am Wörthersee“. Ihren ersten Auftritt hatte sie jedoch schon mit vier Jahren in der „Sesamstraße“. Danach war die Schauspielerin in zahlreichen deutschen Produktionen zu sehen. 1992 stieg Julia Biedermann bei „Der Landarzt“ ein und bleib der Serie vier Jahre lang als „Yvonne Teschner“ erhalten.

Im Anschluss sah man die Schauspielerin noch bei „Unser Charly“ und „Hallo Robbie!“, wo sie 2002 ihren vorerst letzten Auftritt im deutschen Fernsehen hatte. Im selben Jahr zog die gebürtige Berlinerin gemeinsam mit ihrem Mann nach Irland. Später ging es weiter nach Kalifornien. Jedoch sollte der Umzug nicht Julias Karriere in Hollywood vorantreiben, sondern die ihres Mannes bei Google und später bei Facebook, wie sie gegenüber „City Kinder“ erklärte. Dafür zogen sie mit ihren beiden Söhnen Julius und Matthias für sechs Jahre ins Silicon Valley.

In dieser Zeit konzentrierte sich Julia Biedermann auf die Erziehung ihrer Kinder. Im Sommer 2016 kam es erneut zu einem Umzug. Die vierköpfige Familie verließ die Westküste und zog nach Oradell in New Jersey. Dort hat sie auch bessere Chancen ihre Karriere wieder voranzutreiben, da der Weg nach Deutschland kürzer ist. Ein Projekt hat die Berlinerin dabei auch schon in Aussicht, wie sie im Interview mit „City Kinder“ verrät: „Momentan laufen Verhandlungen für eine deutsche Serie, die 2017 starten soll. Mehr darf ich dazu aber noch nicht verraten…“ Man kann also gespannt sein, ob man Julia Biedermann bald wieder im deutschen Fernsehen zu sehen bekommt.