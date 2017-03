Hugh Jackmans Frau Deborra-Lee Furness ist 13 Jahre älter als er

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness (© Getty Images)

In der Traumfabrik Hollywood gehören Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman definitiv zu den Ausnahmen. Schließlich sind die beiden seit über 20 Jahren glücklich verheiratet. Auch der Altersunterschied scheint ihrer Liebe keinen Abbruch zu tun.

Deborra-Lee Furness (61) und Hugh Jackman (48) sind DAS Vorzeigepaar Hollywoods. Seit mittlerweile über 20 Jahren sind der Schauspieler und seine sympathische Frau nun schon glücklich verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden 1995 am Set der australischen TV-Serie „Correlli“ und ihnen war schnell klar, dass sie für immer zusammengehören. Deshalb läuteten auch nur ein Jahr später schon die Hochzeitsglocken. Das Paar lebt zusammen mit seinen Adoptivkindern Ava Eliot (11) und Oscar Maximilian (16) glücklich in New York.

Auch der Altersunterschied von 13 Jahren stellt für die beiden Schauspieler heute scheinbar kein Problem mehr dar. Als sie sich kennenlernten, sah das noch anders aus. Deborra-Lee war damals 40 Jahre alt, Hugh Jackman erst 27. In einem Interview mit „Focus Online“ aus dem Jahr 2011 erzählte der 48-Jährige, dass seine große Liebe ihn sogar verlassen wollte, weil er dreizehn Jahre jünger und Schauspieler war. Doch der Frauenschwarm konnte seine Angebetete schnell vom Gegenteil überzeugen. „Vergiss es, wir werden zusammenbleiben!“, so der ehemalige „Sexiest Man Alive“. „Noch nie war ich mir einer Sache so sicher und ich bin es immer noch. Ein wahnsinnig tolles Gefühl.“

Erst im Februar schwärmte der Schauspieler bei Talkmasterin Ellen DeGeneres (59) wieder von seiner Traumfrau: „Unsere Ehe wird immer besser und besser. Je länger wir verheiratet sind, desto schöner ist es. Sie ist das Beste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist.“ Wirklich schön, dass es auch in Hollywood noch Ehen gibt, die so lange halten.