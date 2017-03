H.P. Baxxter: Total verliebt in Freundin Lysann

H.P. Baxxter und Freundin Lysann (© Future Image / imago)

H.P. Baxxter und seine Freundin Lysann Gellner besuchten gemeinsam das Man Doki Soulmates Konzert in der Konzerthalle in Berlin. Das Paar wirkte dabei super glücklich und zeigte sich turtelnd in der Öffentlichkeit.

DSDS-Juror und Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (52) ist super verliebt – das beweisen Fotos, die ihn mit seiner blonden, schönen Freundin Lysann beim Man Doki Soulmates „Wings of Freedom“-Konzert am Gendarmenmarkt in Berlin zeigen. Arm in Arm strahlten die beiden Turteltauben in die Kamera und sahen einfach super glücklich aus.

Lysann hat ihm den Kopf verdreht

Lysann Gellner (26) ist die Frau an H.P. Baxxters Seite. Die Blondine scheint H.P. ganz schön den Kopf verdreht zu haben. Auch während des Konzerts sollen die beiden nur Augen füreinander gehabt haben. Kein Wunder, denn bei den beiden scheint die Chemie einfach zu stimmen.

Die Man Doki Soulmates sind eine Weltstar-Band unter der Leitung von Leslie Mandoki (64). Ins Leben gerufen wurde die Band schon vor rund 25 Jahren. Gegenüber „Bild“ verriet H.P. Baxxter: „Jazz ist eigentlich nicht so meins, Rock schon. Außerdem freue ich mich, die Idole meiner Jugend auf der Bühne zu sehen.“