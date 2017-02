H.P. Baxxter: Mega happy mit Freundin Lysann

Was für ein schönes Paar! H.P. Baxxter strahlt an der Seite seiner Freundin Lysann (© Future Image / imago)

H.P. Baxxter könnte momentan nicht glücklicher sein: Er ist als DSDS-Jurymitglied beruflich erfolgreich und privat genießt er sein Glück mit Freundin Lysann. Die beiden sind aber auch wirklich ein schönes Paar!

Mit Hits wie „Hyper Hyper“ wurde Techno-Musiker H.P. Baxxter (52) in den Neunzigern mit seinen Scooter-Kollegen zum Star der Szene. Heute kennen viele den 52-Jährigen auch als DSDS-Juroren an der Seite von Poptitan Dieter Bohlen (63), Shirin David (21) und Schlagersängerin Michelle (45) in der beliebten Castingshow. Wenn er nicht gerade mit Scooter unterwegs ist oder das Gesangstalent von DSDS-Kandidaten beurteilt, genießt der blonde Techno-Sänger seine Freizeit mit seiner Freundin Lysann.

H.P. Baxxter im Liebesglück

Zuletzt strahlte das glückliche Pärchen auf dem Bal Masque in Hamburg um die Wette. Die hübsche Blondine bezauberte bei dem Maskenball in einem schwarzen Kleid, das ihr hervorragend stand. Die obere Partie des Kleides bestand aus einem transparenten Spitzenteil und ab der Taille fiel der geschmeidige Stoff in schöne Plissee-Falten. Dazu trugen beide - wie es sich auf einem Maskenball gehört - schwarze Masken. Das Paar wirkte bei seinem Auftritt ausgelassen glücklich und schien den Abend sichtlich zu genießen.

Wir freuen uns mit dem Scooter-Frontmann, der mit bürgerlichem Namen eigentlich ganz anders heißt, und hoffen, dass der Musiker und Lysann lange glücklich miteinander sein werden.