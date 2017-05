„How I Met Your Mother“-„Ted“ ist ganz schön grau geworden

So sieht Josh Radnor alias „Ted Mosby“ heute aus (© Getty Images)

Die Jahre gehen auch an den Schauspielern nicht spurlos vorbei! Das beweisen Fotos von „How I Met Your Mother“-Star Josh Radnor, der sich seit neuestem mit grauen Haaren auf dem roten Teppich zeigt und damit seine Fans überrascht.

Josh Radnor (42) ist den meisten wahrscheinlich aus „How I Met Your Mother“ bekannt. In der Sitcom spielte er die Rolle des hoffnungslosen Romantikers „Ted Mosby“, der seinen Kindern über neun Staffeln hinweg erzählte, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Dabei war Josh immer mit dunkelbraunen Haaren zu sehen und nur in den Szenen, die „Ted“ in der Zukunft zeigen, änderte sich seine Haarfarbe - doch jetzt ist Josh Radnor tatsächlich ergraut!

Die neuesten Bilder des Schauspielers zeigen, dass Josh sich nun in die Riege der grauhaarigen Hollywood-Schauspieler einreihen kann, denn von den einst so kastanienbraunen Haaren ist nicht viel übrig geblieben. Zwischen vielen dunkelgrauen Haaren sind sowohl auf dem Kopf als auch im Bart auch einige hellgraue Strähnen zu erkennen. Das beweist mal wieder: Auch Hollywood-Stars sind normale Menschen, die nun mal älter werden. Und spätestens seit George Clooney (56) wissen wohl alle: Graue Haare können super sexy sein!

