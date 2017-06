„How I Met Your Mother“-„Lily“: Was macht eigentlich Alyson Hannigan?

Alyson Hannigan 2016 in Los Angeles (© Getty Images)

Alyson Hannigan feierte mit ihrer Rolle als „Lily“ in „How I Met Your Mother“ große Erfolge. Aber wie ging es nach Drehschluss der Erfolgsserie eigentlich für die rothaarige Hollywood-Schönheit weiter?

Spätestens an der Seite von Jason Segel (37) alias „Marshall“ in „How I Met Your Mother“ spielte sich Alyson Hannigan (43) alias „Lily“ weltweit in die Herzen der Zuschauer. Von 2005 bis 2014 wirkte die heute 43-Jährige in der beliebten Sitcom mit.

Ihren Durchbruch feierte sie aber bereits 1997 als Computerspezialistin „Willow“ in „Buffy – Im Bann der Dämonen“. Auch die Rolle der „Michelle“ in „American Pie“ ließ ihren Bekanntheitsgrad weiter wachsen.

Neben der Schauspielerei zählt auch das Synchronsprechen für vorwiegend Zeichentrickserien zu Alysons beruflichen Tätigkeiten. Ihre Stimme ist beispielsweise in der englischen Version von „The Good Family“ (2009) oder „American Dad“ (2011, 2013) zu hören. Nach „How I Met Your Mother“ wirkte sie nur in wenigen Projekten mit: 2014 in der Serie „The McCarthys“ und 2016 in den Filmen „The First Wives Club“ sowie „Do You Take This Man“. Für 2017 sind derzeit noch keine aktuellen Projekte mit der beliebten Hollywood-Schauspielerin bekannt.

Seit Oktober 2003 ist die schöne Rothaarige mit Schauspielkollege Alexis Denisof (51) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Töchter, Satyana Marie Denisof (8) und Keeva Jane Denisof (5).

