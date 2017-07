Horst Lichter: Nach seiner Koch-Lehre arbeitete er in einer Brikettfabrik

Horst Lichter als Raritäten-Liebhaber (© Franz Dicks / ZDF)

Horst Lichter ist derzeit mit seiner TV-Sendung „Bares für Rares“ super erfolgreich. Eigentlich ist der sympathische Schnauzbartträger aber ein richtig guter Koch mit feinen Geschmacksnerven. Als Jugendlicher machte er eine Koch-Lehre, doch war zuerst richtig enttäuscht von seinem Traumberuf. Deswegen gab er das Kochen zunächst auf und arbeitete sehr schwer in einer Brikettfabrik.

Fernsehkoch und „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter (55) kann mit seiner sympathischen Art alle Zuschauer für sich gewinnen. Das Kochen war schon immer seine große Leidenschaft und deswegen beschloss er bereits als 14-Jähriger, dass er sein Hobby zum Beruf machen wollte. Im Hotel-Restaurant „Alte Post“ in Bergheim fing er voller Ehrgeiz und Motivation eine dreijährige Lehre zum Koch an.

Doch Horst wurde von seinem Traumberuf bitter enttäuscht. Während er selbst aus Liebe zum Essen und aus Lust an der Kreierung immer neuer Gerichte Koch werden wollte, schienen die meisten gewerblichen Küchen nur ans Geld und weniger an den Geschmack zu denken. Horst, der damals noch ein Teenager war, wollte kein Teil dieser Welt werden und beschloss dem Kochen den Rücken zu kehren und auf andere Weise Geld zu verdienen.

Horst arbeitete auf einem Schrottplatz

Wie auch schon sein Vater begann der heute 55–jährige Horst damals in einer Brikettfabrik zu arbeiten. Die Arbeit, bei der es um die Veredelung von Kohle geht, war äußerst anstrengend und erforderte viel körperliche Kraft und Ausdauer. Später arbeitete er auch noch zusätzlich auf einem Schrottplatz. Nachdem er mit 28 Jahren aber bereits seinen zweiten Schlaganfall hatte, beschloss der Schnauzbartträger, sein Leben zu verändern.

Zwar war er weiterhin in der Brikettfabrik tätig, doch machte er sich auch an die Erfüllung seines Traums. Im Jahr 1990 wechselte er wieder in die Gastronomie und eröffnete eine eigene Wirtschaft, die er 1995 zum Restaurant Oldiethek umbaute. So ebnete Horst sich seinen weiteren Karriereweg als erfolgreicher und deutschlandweit bekannter Fernsehkoch und Moderator.