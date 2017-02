Horst Lichter: Das ist seine schöne Frau Nada

Horst Lichter und seine Ehefrau Nada (© APress / imago)

Horst Lichter gehört wohl zu den bekanntesten Fernsehköchen Deutschlands und hatte schon in zahlreichen Kochsendungen Auftritte. Privat hat er mit seiner sympathischen Frau Nada das große Glück gefunden.

Horst Lichter (55) kennt man als sympathischen und fröhlichen Fernsehkoch, der immer wieder für einen guten Spruch zu haben ist. Auch privat hat er allen Grund zum Strahlen: Schon viele Jahre ist er mit seiner schönen Frau Nada Lichter glücklich! 2009 gaben sie sich sogar das Jawort.

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 1995, wie Nada in der Jubiläumssendung von „Lafer! Lichter! Lecker!“ erklärte: „Ich habe Horst damals in seinem Betrieb kennengelernt. Ein Bekannter sagte zu mir: ,Da sucht ein total Verrückter eine Aushilfskellnerin, willst du dir das nicht mal anschauen‘. Das habe ich auch gemacht und ja seit 1995 bin ich bei Horst.“ Es scheint so, als ob es bei dem Paar wirklich die ganz große Liebe ist.