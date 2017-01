Honeys Ex-Freundin Kim: Das hält sie heute von ihm

Kim und Alexander haben sich getrennt (© alexander__keen / Instagram)

Im April 2016 wurde die Trennung von Alexander Honey Keen und GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo bekannt. Jetzt ist Kims Ex im Dschungelcamp. Was das hübsche Model heute über den Ex-Freund und seine Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ denkt, erfahrt ihr hier.

Mit ihrer medienwirksamen Beziehung machten GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo (20) und Alexander Honey Keen (34) in der elften Staffel von Heidi Klums (44) Castingshow auf sich aufmerksam. Im April 2016 folgte dann die Trennung.

Bei der Mercedes Benz Fashion Week Berlin erklärte die 20-Jährige letzte Woche gegenüber Reportern der „Bunten“, wie sie heute zu ihrem Ex steht: „Ich bin ja auch nicht mit einem Mann zusammen gewesen, der 24 Stunden blöd ist. Alex kann das ganz gut differenzieren, wie man im Fernsehen polarisiert und wie man sich privat vernünftig verhält.“ Außerdem lobte die Blondine ihren Ex sogar und gab zu, dass sie Honey für einen sehr klugen Menschen halte und er sehr wohl wisse, was er tut.

Honeys Teilnahme am Dschungelcamp steht die 1,75 m große Schönheit jedoch gleichgültig gegenüber: „Mittlerweile ist es mir egal. Ich bin so glücklich, dass ich hier bin und nicht im Dschungel.“

Kim scheint jetzt also definitiv über ihren Honey hinweggekommen zu sein.