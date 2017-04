„Hör mal, wer da hämmert“- Jonathan Taylor Thomas: So sieht „Randy“ heute aus

So sieht Jonathan Taylor Thomas heute aus (© Getty Images)

Jonathan Taylor Thomas spielte acht Jahre lang die Rolle des kleinen „Randy“ in der US-Sitcom „Hör mal, wer da hämmert“. Mit seinen fiesen Streichen brachte er die Fans der Serie regelmäßig zum Lachen. 18 Jahre sind seither vergangen - so sieht Jonathan heute aus.

„Randy Taylor“ alias Jonathan Taylor Thomas (35) zählte mit seinem verschmitzten Grinsen und seinen fiesen Streichen zu den Lieblingen der „Hör mal, wer da hämmert“-Fans. Nach acht Jahren verließ er den Cast der beliebten Sitcom, um sich auf seine schulische Ausbildung zu konzentrieren. Sein Geschichts- und Philosophie-Studium an der Harvard Universität in Cambridge schloss er jedoch nicht ab. Nach einigen Semestern wechselte er auf die University of St. Andrews in Schottland.

Kaum noch im TV zu sehen

Seit seinem Ausstieg bei „Hör mal, wer da hämmert“ war Jonathan in einigen Gastauftritten in anderen TV-Serien zu sehen, darunter zum Beispiel in „Ally McBeal“, „Veronica Mars“ und „Smallville“. 2006 zog sich der Schauspieler jedoch zurück und war fortan nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen. Erst im Jahr 2013 tauchte Jonathan Taylor Thomas endlich wieder auf und spielte in vier Folgen von „Last Man Standing“ mit. Das Lustige: Er spielte hier an der Seite seines ehemaligen Serien-Papas „Tim Taylor“ alias Tim Allen (63). In der Serie wirkte Jonathan aber nicht nur als Schauspieler mit, sondern führte in drei Folgen auch selbst Regie.

„Randy“ ist erwachsen geworden

An den kleinen Jungen aus der beliebten Sitcom erinnert heute allerdings kaum noch etwas: Nicht nur, dass Jonathan seine wellige Mähne heute dunkelbraun trägt. Mit seinen 35 Jahren ist der Schauspieler zu einem gestandenen Mann herangewachsen, der den kleinen „Randy“ eindeutig hinter sich gelassen hat.

