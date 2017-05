„Hinter Gittern“: Was wurde aus Barbara Freier alias „Uschi“?

Barbara Freier in "Hinter Gittern" (© eventfoto54 / imago)

Vom Jahr 1997 bis 2007 war Barbara Freier als „Ursula König“ in der erfolgreichen Fernsehserie „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ zu sehen. Als die Serie schließlich abgesetzt wurde, waren ihre besten Zeiten als Schauspielerin vorbei. Doch Barbara ist auch jetzt noch schauspielerisch aktiv und arbeitet außerdem auch als Sprecherin.

Von der ersten bis zur 16. und damit letzten Staffel von „Hinter Gittern“ war Barbara Freier (69) fester Bestandteil der erfolgreichen Serie mit den knallharten Frauen aus dem Knast. Als „Uschi“ kam sie wegen mehrerer Straftaten ins Gefängnis. Ganze zwei Tötungsdelikte, darunter der Mord an der Geliebten ihres Mannes, und zwei versuchte Morde musste sie absitzen.

Im Jahr 2007 flimmerte jedoch die allerletzte Folge der beliebten Serie über die Bildschirme. Doch auch danach konnte sie noch einmal an ihre Schauspielkarriere anknüpfen. 2013 stand sie für den Film „Drei in einem Bett“ an der Seite von Nadja Becker und Bert Tischendorf vor der Kamera.

Arbeit als Hörspielsprecherin

Doch Barbara Freier arbeitet mittlerweile auch in einer anderen Branche. Sie nutzt ihre tiefe, rauchige und markante Stimme und ist als Sprecherin für Film, TV und Radio tätig. Auch einige Hörspiele hat sie bereits gelesen, darunter „Längengrad“. Aktuelle Fotos der Synchronsprecherin gibt es allerdings leider nicht. Uns wird sie ohnehin immer als Gefängnisinsassin im Gedächtnis bleiben.

Ihre „Hinter Gittern“-Schauspielkollegin Katy Karrenbauer (54) konnte sogar eine Rolle als russische Ballettlehrerin in der Serie „Alles was zählt“ ergattern. Doch schon nach wenigen Monaten verließ sie die Serie wieder.

„Hinter Gittern“: Das wurde aus den anderen Darstellern