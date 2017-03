Hier holt sich Andrea Berg neue Inspiration

Andrea Berg und ihr „Kreativ Team“ in Las Vegas (© Andrea Berg / Facebook)

Erst Ende Januar spielte Andrea Berg das letzte Konzert ihrer „Seelenbeben“-Tour in Mannheim. Doch lange Ausruh-Zeiten sind scheinbar nichts für die Schlagersängerin. Schon jetzt ist sie wieder auf Ideen-Suche - und das in „Fabulous Las Vegas“!

Schlager-Königin Andrea Berg (51) spielte bei ihrer „Seelenbeben“-Tour in mehr als 15 Städten deutschlandweit und begeisterte damit wieder tausende Menschen. „Es war der absolute Wahnsinn! Ich habe noch nie so eine tolle Stimmung erlebt. Du hast die Halle zum beben gebracht“, lautet der Tonus der vielen Fan-Kommentare zu Andreas Bühnen-Show. Doch auf den Lorbeeren ausruhen? Nicht mit Andrea Berg!

Andrea Berg: Ideen sammeln in Las Vegas

Kürzlich postete die Schlager-Königin ein Facebook-Foto, das sie und ihr „Kreativ-Team“ in der Stadt des Cirque du Soleil, der Illusionisten und Casinos – kurz, in Las Vegas zeigt. Dazu schrieb sie: „Kreativ-Team in Las Vegas! Nach der Show ist vor der Show! Seid gespannt!“

Kaum eine Stadt ist so künstlerisch wie Amerikas Spieler-Paradies Las Vegas – genau der richtige Ort, um neue Inspirationen für die nächsten Auftritte zu sammeln. Genaue Termine für Andreas nächste Tournee sind noch nicht bekannt, dennoch können sich die Fans schon jetzt auf viele Live-Auftritte, wie zum Beispiel in Aspach beim Kult Open Air, freuen.

Trotzdem hätte es Andrea auch verdient, sich eine kleine Pause zu gönnen, denn ihr letzter großer Auftritt liegt erst einige Wochen zurück. Das finden auch ihre Fans und raten der Schlager-Königin: „Seid ihr schon wieder am Arbeiten? Ich hoffe doch, dass ihr euch auch mal etwas Erholung gönnt nach der ganzen Tour. „Seelenbeben“ war einfach der Hammer!“