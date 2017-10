Herzogin Kates Onkel verrät: Darum sind die Middletons so schlank

Die Schwestern Pippa Middleton und Herzogin Catherine (© UPI Photo / imago)

Herzogin Kate ist für ihre schlanke Figur bekannt und wird von Frauen weltweit dafür beneidet. Aber nicht nur Kate, sondern auch der Rest der Familie Middleton ist in Top-Form. Die Begeisterung für Sport liegt in der Familie, wie nun der Onkel von Kate verriet.

Herzogin Kate (35) und ihre Familie sind für ihre schlanken Silhouetten bekannt. Trotz Schwangerschaft sieht Kate einfach bezaubernd aus und nach ihren beiden früheren Schwangerschaften gab es keine Spur von Babypfunden. Ihre Schwester Pippa Middleton (34), die bei der Hochzeit von Kate und Prinz William (35) mit ihrer heißen Kehrseite für Aufsehen sorgte, und auch Mutter Carole stehen ihr in nichts nach. Nun verriet Kates Onkel Gary Goldsmith nicht nur, dass er der einzige in der Familie ist, der außer Form ist, sondern auch, warum die Middletons so schlank sind.

„Meine Schwestern und Nichten haben immer sehr auf sich geachtet und ernähren sich gesund, daher haben sie so tolle Figuren“, erzählte Goldsmith der „Daily Mail“. Der Bruder von Carole Middleton verriet außerdem, dass seine Familie schon immer sehr sportlich war und großen Wert auf Fitness legt. Carole etwa spielte viel Tennis und liebt das aktive Landleben, wie „Daily Mail“ berichtet. Die Familienmutter gab diese Werte an ihre beiden Töchter weiter, die beide sportlich aktiv sind und auf ihre Ernährung achten. Laut „Healthy Celeb“ bevorzugt Herzogin Kate Outdoor-Sport wie Joggen oder Rudern und ist leidenschaftliche Ski-Fahrerin.