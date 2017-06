Herzogin Kate: Wunderschöner Auftritt in Ascot

Herzogin Catherine und ihr Mann Prinz William beim Pferderennen in Ascot (© Getty Images)

Strahlend schön und elegant wie immer erschien Herzogin Catherine beim traditionellen Pferderennen in Ascot. In ihrem weißen Spitzenkleid verzauberte sie dabei nicht nur Ehemann Prinz William, sondern auch alle Anwesenden.

Was für ein Auftritt! Beim jährlichen Pferderennen in Ascot geriet der beliebte Reitsport gestern, den 20. Juni, fast in Vergessenheit, als Herzogin Catherine (35) erschien. Catherine trug ein traumhaftes, weißes Spitzenkleid von Alexander McQueen, das laut „The Telegraph“ extra für sie etwas modifiziert wurde.

Catherines Kleid wurde angepasst

Da in Ascot eine „schickliche Länge“ bei Röcken und Kleidern erwartet wird, wurde die Rocklänge angepasst, damit die Knie bedeckt sind – ganz so wie es sich gehört. Zu dem Kleid in A-Linie kombinierte die Herzogin nudefarbene Pumps samt passender Clutch sowie schicke Perlenohrringe in Tropfenform. Ihre Haare trug sie im Nacken zu einem Dutt und schmückte ihr Haupt mit einem Hütchen, welches mit Blumen und einer kessen Schleife verziert war. Auch Catherines Ehemann Prinz William (34) setzte auf Kopfbedeckung und kam ganz elegant mit einem Zylinder und trug einen klassischen Cut.