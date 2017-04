Herzogin Kate: Wow-Auftritt als Lady in Red

Herzogin Catherine sah in diesem Outfit einfach zauberhaft aus (© Getty Images)

Als royale Patin der Kinderhospize EACH ließ es sich Herzogin Kate natürlich nicht nehmen, bei einer Spendensammlung im Rahmen der Premiere eines Musicals dabei zu sein. Doch nicht nur ihr soziales Engagement, sondern auch ihr elegantes Outfit überzeugte mal wieder auf ganzer Linie.

Herzogin Catherine (35) ist bekannt für stilvolle Outfits und glamouröse Roben - und auch in diesem roten Kleid von Marchesa ließ sie so manch einen wohl wieder staunen. Im Rahmen der Premiere des Musicals „42nd Street“ erschien die Herzogin am Dienstag nämlich ladylike auf dem roten Teppich. Sie besuchte das Theater allerdings nicht nur, um sich zu amüsieren, sondern weil die Einnahmen des Abends den Kinderhospizen EACH (East Anglia's Children's Hospice) zu Gute kamen - Herzogin Kate ist seit Jahren die Patin dieser Organisation.

Der große, ausgestellte Rock und das zarte, enge Oberteil standen der hübschen Herzogin auf dem Red Carpet einfach hervorragend und sie zeigte sich von einer unglaublich eleganten Seite. Dazu kombinierte Catherine als echte Lady in Red rote, große Ohrringe, eine rote Clutch und dunkelrote Pumps. Vor allem zu ihren braunen Locken passte dieses Outfit einfach perfekt.

Damit hat Herzogin Kate mal wieder bewiesen, dass sie zurecht zu den modischsten Royals überhaupt zählt.