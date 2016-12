Herzogin Kate und Prinz William: Steht ein Umzug bevor?

Prinz William besucht mit Herzogin Catherine, Prinz George und Prinzessin Charlotte den Gottesdienst an Weihnachten (© Getty Images)

Eigentlich wirkten Herzogin Kate und Prinz William immer ganz glücklich mit ihrem Wohnort in Norfolk. Doch nun könnte es sein, dass 2017 ein Umzug in den Kensington Palace für die royale Familie bevorsteht. Angeblich sollen Kate und William den kleinen George bereits in einem Kindergarten in London angemeldet haben.

Bei Herzogin Kate (34) und Prinz William (34) scheint 2017 ein Umzug bevorzustehen. Eigentlich lebte die Familie immer in Anmer Hall in Norfolk. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Kate und William sollen angeblich ihren Hauptwohnsitz nach London in den Kensington Palace verlegen. Dafür spricht, dass die Eltern den kleine George (3) bereits in einem Kindergarten in London angemeldet haben sollen. Dieser befindet sich nur wenige Meter vom Palast entfernt und auch Georges Papa William und sein Onkel Harry (32) besuchten diesen Kindergarten bereits. Außerdem möchten Kate und William im nächsten Jahr mehr royale Pflichten übernehmen, jetzt wo Königin Elisabeth II. (90) kürzer treten möchte. Da wäre der Wohnsitz im Kensington Palace nur von Vorteil. Ob Kate und William ihren Wohnsitz in Anmer Hall ganz aufgeben oder nur regelmäßig im Kensington Palace nächtigen werden, ist noch unklar. Wir sind jedenfalls gespannt, ob man Prinz William, Herzogin Kate und ihre Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte (1) im nächsten Jahr öfter in London sehen wird.