Herzogin Kate und Prinz William besuchen Deutschland

Herzogin Kate und Prinz William planen im Sommer eine gemeinsame Reise nach Deutschland - und das ist, obwohl die beiden schon seit 2011 verheiratet sind, eine absolute Premiere.

Das gab es noch nie: Herzogin Kate (35) und ihr Prinz William (34) werden im Juli gemeinsam nach Deutschland reisen, das bestätigte der offizielle Twitter-Account des Kensington Palace. Bisher waren die britischen Royals immer getrennt voneinander auf Deutschlandbesuch, doch jetzt können wir uns auf Catherine und William im Doppelpack freuen.

Im Zuge der offiziellen Reise wollen Catherine und William außerdem in unser Nachbarland Polen reisen. Sie werden im Auftrag des Commonwealth of Nations unterwegs sein. Ob ihre beiden süßen Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) auch mit nach Deutschland kommen werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

